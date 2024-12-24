В Кремле высказались о крушении танкеров в Черном море

Вводить режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за крушения танкеров в Черном море не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Масштаб экологической катастрофы в Черном море большой, потребуются дополнительные ресурсы — время, силы и средства — для ликвидации ее последствий», — высказал позицию Кремля Песков.

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При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что планов вводить ЧС федерального характера нет.