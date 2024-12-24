В Кремле оценили готовность Украины к переговорам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к урегулированию украинского кризиса путем переговоров, но Киев такой готовности не демонстрирует. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий по переговорам с Украиной. В то же время Путин подчеркнул, что переговоры должны вестись на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учетом «реалий, которые складываются на земле сегодня».

Как писали СМИ, ключевые положения стамбульских договоренностей заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков.

В офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией

В середине декабря глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина еще не готова к переговорам с Россией. По его словам, неготовность эта связана с нехваткой оружия, отсутствием приглашения в НАТО и четких гарантий безопасности.