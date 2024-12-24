В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Россию — это последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского изменить ситуацию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на попытку ВСУ ударить по Ростовской и Воронежской областям.

«Это попытка Зеленского показать еще какую-то дееспособность Украины для того, чтобы попытаться привлечь Запад к дальнейшей помощи, а самое главное — попытка Зеленского действиями ВСУ втянуть Запад, Европу в конфликт. Это, похоже, последняя надежда Зеленского изменить ситуацию», — высказался Чепа.

Вечером 23 декабря Минобороны России уточнило, что в Ростовской области были уничтожены девять беспилотников. Кроме того, ведомство отчиталось о перехвате еще двух дронов над Азовским морем. Утром 24 декабря временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом сбили еще четыре БПЛА.

Также в ночь на вторник, 24 декабря, ВСУ пытались атаковать Воронежскую область. Над ней был сбит один украинский беспилотник. Губернатор российского региона Александр Гусев уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.