В Кремле высказались о дате послания Путина Федеральному Собранию

Точной даты послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет точной даты», - пояснил официальный представитель Кремля.

Президент ежегодно обращается к Федеральному собранию. Прошлое послание было оглашено 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. В своем выступлении глава государства затронул вопросы внешней и внутренней политики и озвучил ряд мер, которые должны быть предприняты для развития страны в ближайшие годы. Особое внимание президент уделил сфере образования.

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По итогам послания был дан ряд поручений, в том числе принять меры, обеспечивающие «вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности».