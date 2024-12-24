Путин поддержал предложение о единой системе лесоучетных работ

Государственная инвентаризация лесов проводится недостаточно эффективно и не обеспечивает актуализацию данных о лесных ресурсах страны. Такие выводы сделала Счетная палата, оценив результаты инвентаризации в 2020-2024 годах.

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Инвентаризация лесов проводится Рослесхозом с 2008 года.

"Всего с 2008 года на сбор данных о лесах израсходовано 7,1 млрд рублей. При этом результаты проведенного Счетной палатой анализа свидетельствуют о невысокой эффективности использования ресурсов", - констатировал на Коллегии аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Так, проверкой установлено, что из-за отсутствия потребителей результатов инвентаризации полученные материалы практически не применяются или применяются частично.

"Отсутствие актуальных данных не обеспечивает повышение эффективности управления лесным сектором и рост доходов в бюджетную систему от лесопользования, а в дальнейшем не позволит использовать ФГИС лесного комплекса как эффективный инструмент цифровой трансформации отрасли. Поэтому Счетная палата предлагает создать единую систему лесоучетных работ, основанную на использовании искусственного интеллекта, данных дистанционного зондирования Земли и беспилотной авиации. Расчетная экономия от применения новой системы может составить порядка 42 млрд рублей за 10 лет", - сообщил Сергей Мамедов.

С учетом анализа предложений Счетной палаты Минприроды России поддерживает создание единой системы лесоучетных работ.

"С одной стороны, это позволит оптимизировать выполнение схожих мероприятий лесоустройства и государственной инвентаризации лесов, например, определение количественных и качественных характеристик лесных насаждений в отношении всего лесного фонда. С другой стороны, исключит из единой системы лесоучетных работ несвойственные мероприятия по оценке качества проведения и эффективности мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и использованию лесов наземными способами, а также дистанционный мониторинг использования лесов", - отметил Андрей Грибенников, директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России.

Информационное письмо с предложением о создании единой государственной системы лесоучетных работ направлено Счетной палатой президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава государства предложение поддержал.