Кремль подвел итоги международных контактов Путина за год

Владимир Путин в 2024 году принял участие в более 220 международных мероприятиях, включая переговоры, личные встречи и телефонные разговоры. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, в этих мероприятиях поучаствовали главы 54 государств. Кроме того, глава государства около 11 раз отправлялся за границу: два раза он прилетал с визитом в Белоруссию и Казахстан, а также посещал Азербайджан, Вьетнам, Китай, КНДР, Монголию, Туркмению и Узбекистан.

Более того, президент выступал на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, а также принимал в Казани саммит БРИКС. Помощник российского лидера напомнил и об участии Путина в многосторонних встречах в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества.

Перечисляя эти события, Ушаков назвал внешнеполитическую повестку главы государства в этом году весьма насыщенной. Он также анонсировал проведение в ближайшее время Путиным неформального саммита в Санкт-Петербурге с участием коллег из СНГ.

Накануне президент России принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Сам политик назвал поездку в Россию реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа.

По словам премьера, он проводит независимую политику "на все четыре стороны" и заранее предупредил о своей поездке в Москву и ее целях представителей Евросоюза.