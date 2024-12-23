В Крыму собрали доказательства незаконности передачи полуострова УССР

Крым собрал достаточную юридическую базу, которая доказывает незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при крымском парламенте выявила много политико-правовых нарушений при передаче полуострова в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР.

«Оппонентов нам нет, чтобы кто-то сказал, что мы неправы юридически. Доказательная база сформирована очень хорошая», — сказал Константинов.

При этом, по его словам, в настоящее время вопрос о признании незаконным акта о передаче Крыма УСССР не планируется рассматривать в Конституционном суде РФ. Константинов отметил, что эта тема будет снова поднята после окончания СВО.