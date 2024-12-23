Несколько стран предложили свои площадки для встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москве поступило несколько обращений от разных стран, которые предложили свои площадки для проведения встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

При этом Ушаков не стал уточнять, какие именно страны уже выступили с подобным предложением. По его словам, такие обращения «делались и делаются».

«Как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран», — заявил Ушаков.

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