Несколько стран предложили свои площадки для встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москве поступило несколько обращений от разных стран, которые предложили свои площадки для проведения встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.
При этом Ушаков не стал уточнять, какие именно страны уже выступили с подобным предложением. По его словам, такие обращения «делались и делаются».
«Как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран», — заявил Ушаков.
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