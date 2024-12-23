В Госдуме раскрыли, как РФ ответит на вторжение Молдавии в Приднестровье

Россия защитит Приднестровье в случае вторжения войск Молдавии, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что обстановка действительно складывается сложная и напряженная. Он обратил внимание, что этому способствует шантаж со стороны Украины.

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Я думаю, Приднестровье мы защитим. Но обстановка действительно сложная и серьезная — не в плане военном, а в том, что Украина с подачи Запада шантажирует те страны, которые получают наш газ через Украину. Приднестровье мы уж точно защитим, там есть наши миротворческие части, — пояснил Соболев.

Депутат уточнил, что Россия постарается сделать все, чтобы конфликта не произошло. Он отметил, что Молдавия — не та страна, которая может угрожать Москве. По словам парламентария, у Молдавии нет таких сил и средств, чтобы овладеть Приднестровьем.

Запад со всех сторон пытается воздействовать на Россию путем информационных, дипломатических и других воздействий на те страны, которые проявляют дружеские чувства в отношении нас, — заключил депутат.

В Службе внешней разведки России ранее сообщили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье. Там отметили, что в ЕС не знают, как утихомирить «эмоционально нестабильного» молдавского лидера.