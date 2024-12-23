Слухи о разводе Асада и Фицо на Дне Победы в РФ. О чем Песков рассказал журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о разводе экс-главы Сирии Башара Асада и его жены Асма аль-Асад. Информация, распространяемая арабскими СМИ, не соответствует действительности. Что еще сказал представитель Кремля журналистам — в материале URA.RU.

Развод Асада

Песков опроверг слухи о разводе Асада с женой.

«Нет, не соответствует», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о разводе экс-главы Сирии.

Представитель Кремля также опроверг слухи об ограничении въезда в Москву или заморозке имущества Асада.

Обращение Путина к россиянам в Новый год

Президент России Владимир Путин уже занят подготовкой традиционного новогоднего обращения к россиянам, заявил Песков. Однако пресс-секретарь российского лидера не стал вдаваться в подробности и раскрывать содержание послания президента гражданам страны.

Пескову интересен мэр-участник СВО в Кировской области

Пресс-секретарь Путина заявил, что поинтересуется ситуацией участника спецоперации и Никиты Горелова, который не так давно стал мэром города Сосновки Кировской области. Уточняется, что, после назначения на должность, Горелова захотели с нее снять из-за разоблачения коррупции в местной власти. Помимо этого новоиспеченного мэра могут вновь отправить на фронт.

Путин и Фицо

Путин ждет Фицо на праздновании Дня Победы

Песков заявил, что Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве. Он также подчеркнул, что российский лидер готов встретить всех желающих, готовых разделить радость Дня Победы.

Недавние переговоры Путина и Фицо

Во время недавних переговоров с премьер-министром Словакии российский лидер поделился с Фицо своим мнением о текущей обстановке в зоне Специальной военной операции (СВО). Помимо украинского конфликта, политики обсудили двустороннее сотрудничество.

Словакия и газ

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас идут обсуждения возможности поставок газа в Словакию после 31 декабря.