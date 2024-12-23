Слухи о разводе Асада и Фицо на Дне Победы в РФ. О чем Песков рассказал журналистам

Слухи о разводе Башара Асада и Фицо на Дне Победы в России: о чем Песков рассказал журналистам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о разводе экс-главы Сирии Башара Асада и его жены Асма аль-Асад. Информация, распространяемая арабскими СМИ, не соответствует действительности. Что еще сказал представитель Кремля журналистам — в материале URA.RU.
Развод Асада
Песков опроверг слухи о разводе Асада с женой.
«Нет, не соответствует», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о разводе экс-главы Сирии.
Представитель Кремля также опроверг слухи об ограничении въезда в Москву или заморозке имущества Асада.
Обращение Путина к россиянам в Новый год
Президент России Владимир Путин уже занят подготовкой традиционного новогоднего обращения к россиянам, заявил Песков. Однако пресс-секретарь российского лидера не стал вдаваться в подробности и раскрывать содержание послания президента гражданам страны.
Пескову интересен мэр-участник СВО в Кировской области
Пресс-секретарь Путина заявил, что поинтересуется ситуацией участника спецоперации и Никиты Горелова, который не так давно стал мэром города Сосновки Кировской области. Уточняется, что, после назначения на должность, Горелова захотели с нее снять из-за разоблачения коррупции в местной власти. Помимо этого новоиспеченного мэра могут вновь отправить на фронт.
Путин и Фицо
Путин ждет Фицо на праздновании Дня Победы
Песков заявил, что Владимир Путин будет рад встретить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве. Он также подчеркнул, что российский лидер готов встретить всех желающих, готовых разделить радость Дня Победы.
Недавние переговоры Путина и Фицо
Во время недавних переговоров с премьер-министром Словакии российский лидер поделился с Фицо своим мнением о текущей обстановке в зоне Специальной военной операции (СВО). Помимо украинского конфликта, политики обсудили двустороннее сотрудничество.
Словакия и газ
В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас идут обсуждения возможности поставок газа в Словакию после 31 декабря.
«Ну вот о [поставках газа] то и ведется речь. Вы, вы уже слышали заявление украинской стороны, <...> сейчас очень сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — уточнил представитель Кремля.