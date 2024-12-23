В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин в рамках переговоров в Москве обсудили двусторонние отношения, вопросы энергетики и спецоперацию на Украине. Об этом рассказал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, между Путиным и Фицо произошел «достаточно обстоятельный разговор».

«Удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые, скажем так, существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что президент России довел до собеседника свое видение нынешней ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что визит был запланирован несколько дней тому назад.

В свою очередь западные СМИ обратили внимание на то, что визиту премьер-министра Словакии в Москву предшествовала «напряженная встреча» Роберта Фицо и Владимира Зеленского в Брюсселе, на которой обсуждались планы Киева прекратить транзит российского газа через украинскую территорию.