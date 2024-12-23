Песков: реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было

Предпосылок для организации встречи президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Пока никаких реальных импульсов не было", - сказал он в ответ на вопрос, существует ли возможность встречи еще до инаугурации Трампа, или пока нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

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Накануне Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с Путиным по урегулированию украинского конфликта. 19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин говорил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться.