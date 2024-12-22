Все повреждения, которые были нанесены в результате атаки дронов на Казань, будут устранены, выразил уверенность президент России Владимир Путин. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, глава государства высказался об атаке беспилотников на столицу Татарстана во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

«Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани», — отметил Путин, обращаясь к главе республики Рустаму Миниханову.

Президент подчеркнул, что Украина пожалеет об атаке на мирный город. Он добавил, что ответный удар будет жестким.