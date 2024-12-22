Создание БРСД «Орешник» — это историческое событие в ракетно-космической области, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что решение о производстве комплекса было принято после долгих споров, пишет РИА Новости.

Глава государства признал, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки БРСД. Он добавил, что это является «частью его работы».

Президент уточнил, что в Минобороны РФ были различные точки зрения по вопросу о том, следует ли производить «Орешник» или нужно отказаться от его производства.

«В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить, и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях»,— пояснил Путин.

Напомним, что о первом применении новейшей ракеты «Орешник» глава государства сообщил в обращении к россиянам 21 ноября 2024 года.