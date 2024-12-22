Песков рассказал о поразившем его вопросе от блогера Бумаги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, задавший вопрос на прямой линии Владимира Путина. Об этом сообщают «Вести».

Песков отметил, что вопрос был непростой.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.

Он добавил, что посмотрел видеоролики Влада Бумаги, но «не понял, почему он такой популярный». По его словам, это «поколенческая проблема».

На прямой линии блогер Влад Бумага, известный как Влад А4, задал президенту вопрос о целесообразности замедления YouTube в России.