Президент России Владимир Путин заявил, что сложно назвать конкретную дату, когда следовало начать подготовку к СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства во время прямой линии 19 декабря сообщил, что решение, которое было принято в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше и готовиться и к дальнейшим мероприятиям, и к специальной военной операции.

Журналисты попросили президента назвать сроки, в которые необходимо было начать спецоперацию.

«Здесь трудно, наверное, конкретную дату и срок назвать вообще невозможно», — признал Путин.

По его словам, Москва должна была раньше сориентироваться и понять, что оппоненты не собираются выполнять минские соглашения, «водят за нос» Россию.