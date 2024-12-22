Путин заявил, что Западу было нужно только разрушение России

Запад попытался добить Россию, после того, как она ослабла при прежних поколениях политиков, заметил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, прежнее поколение политиков надеялось, что РФ станет частью так называемого «цивилизованного мира», а ему только и нужно было разрушение России.

Глава государства уточнил, что как только Россия ослабла, ее потенциал сократился, то ее «начали добивать», вместо того чтобы сделать «равноправным партнером и участником цивилизованного мира».

В настоящее время так устроен мир, с сожалением констатировал Путин.