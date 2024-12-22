Дональду Трампу предстоит принять радикальные решения в отношении Владимира Зеленского, поскольку тот не желает договариваться и заключать мирное соглашение с Россией. Так считает депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, пишет «АиФ».

Шеремет полагает, что отказ Зеленского от рождественского перемирия и вчерашняя атака украинских дронов в Казани являются звеньями одной цепи. Зеленский не желает заключать мирное соглашение и создавать предпосылки к нему. Он недоговороспособен и Трампу придется что-то с этим делать.

«Безусловно, Трампу придется, уже придя на должность, принимать какие-то радикальные решения в отношении данного украинского нацистского персонажа», — сказал Шеремет.

Ранее в США заявили, что удары по российским городам могут ухудшить позиции Киева на переговорах.