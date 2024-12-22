Путин допустил улучшение отношений с США

Президент России Владимир Путин допустил улучшение отношений с Соединенными Штатами. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу государства рассказать, возможна ли смена позиции Москвы по отношению к Вашингтону.

«Если есть желание, всегда можно сделать. У нас оно никогда не пропадало», — отметил Путин.

Президент уточнил, что Россия не в ущерб себе готова выстраивать отношения с другими странами. Он добавил, что «вопрос не в ней, а в них».

Путин заявил о крахе попыток Запада навредить России

Москва будет строить отношения с другими державами на основе интересов российского государства., констатировал Путин.