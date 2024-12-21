Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев для оказания давления на украинские власти в контексте смены власти в Вашингтоне. Такое предположение в беседе с агентством ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В субботу Владимир Зеленский сообщил о визите Бернса, который после переизбрания Дональда Трампа покинет свою должность. Политик не раскрыл каких-либо деталей встречи, заявив, что "сохраняет контакт".

По словам Мирошника, Зеленский является "слабым звеном" в коррупционных схемах Демпартии США на Украине.

"Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек", - выразил мнение он.

В ходе аудита республиканская администрация США может найти доказательства незаконных действий американских функционеров, имеющих отношение к демократам и непосредственно президенту Джо Байдену, указал дипломат.

Мирошник предположил, что демократы вряд ли верят в верность Зеленского своим обязательствам перед ними.

С этой целью представители Демпартии и прислали Бернса, который своими доводами должен удержать Киев от "сдачи" компромата, резюмировал он.

Ранее близкий к Трампу и республиканцам американский миллиардер Илон Маск поддержал идею провести аудит военной помощи США Киеву. Он согласился с мнением, что жители Соединенных Штатов "заслуживают полного аудита того, куда пошли наши деньги на Украине".