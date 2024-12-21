Путин поговорил с главой Татарстана после атаки БПЛА на Казань
Президент России Владимир Путин поговорил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников на Казань.
О телефонной беседе сообщили в Кремле.
«Глава государства регулярно получает оперативные доклады по линии Министерства обороны», — добавили там.
Захарова отреагировала на атаку дронов ВСУ на Казань
Ранее стало известно, что власти Татарстана ввели режим ЧС в регионе на фоне атак ВСУ.
Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Казань.