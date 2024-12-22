Рабочий визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву был запланирован несколько дней назад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Несколько дней тому назад", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков допустил, что Путин и Фицо обсудят тему транзита российского газа в ходе встречи.

"Разумеется, это можно с легкостью предположить. Но что именно [они обсудят], нужно дождаться окончания встречи", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Фицо находится в Москве с рабочим визитом, Путин принял его в Кремле. Они общаются с глазу на глаз. Участие в переговорах также принимает помощник российского лидера Юрий Ушаков. Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года.

Вучич раскрыл цель поездки Фицо на встречу с Путиным

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Фицо намерен провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину.