Захарова отреагировала на атаку дронов ВСУ на Казань

ВСУ в субботу, 21 декабря, осуществили на жилые кварталы и объекты исключительно гражданской инфраструктуры Казани «циничную атаку с помощью дронов», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

По ее данным, был зафиксирован прилет двух БПЛА в 37-этажный ЖК «Лазурные небеса». Она добавила, что повреждения получили ещё два жилых здания.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года», — подчеркнула Захарова.

Удар по домам в Казани сравнили с терактом 11 сентября

Дипломат заметила, что в течение дня украинские СМИ «с садистским «удовольствием» размещают кадры из Казани, сопровождая их скабрезными словесными выхлопами». По ее оценке, в этом кроется вся «бесчеловечная суть режима «просроченного президента».

В МИД возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит, отметила Захарова.