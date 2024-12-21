В МИД РФ оценили возможность прибытия нового посла в США до инаугурации Трампа

Возможность прибытия в США нового посла РФ до того, как избранный президент страны Дональд Трамп вступит в должность, зависит от американского правительства.

Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Зависит от США. Спрогнозировать сложно», — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он выразил уверенность, что до конца текущего года Вашингтон уже не будет выдавать агреман новому послу Москвы.

В октябре посол РФ в США Анатолий Антонов, возглавивший дипломатическое представительство в августе 2017 года, был официально освобожден от должности. После этого он вернулся в Москву.

19 декабря агентство ТАСС сообщило, что бывшего посла Москвы в Вашингтоне назначили советником президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. На новом месте работы Антонов будет курировать развитие контактов компании с дружественными странами, а также координировать участие финансовой организации в работе экспертных советов и консультативных органов по связям с БРИКС.

Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, наиболее вероятным кандидатом на должность посла РФ в США является Александр Дарчиев. В прошлом он возглавлял дипломатическое представительство в Канаде, а сейчас занимает пост директора департамента Северной Америки в российском внешнеполитическом ведомстве.