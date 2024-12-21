Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал массовую атаку дронов на Казань. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали с помощью дронов жилые многоэтажные дома в столице республики.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», — разъяснил Минниханов.

Названа одна из целей БПЛА, атаковавших Татарстан

Губернатор заметил, что на месте ЧП развернут оперативный штаб. Он добавил, что жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания.