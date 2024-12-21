Хинштейн прокомментировал обстрел Рыльска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный обстрел Рыльска демонстрацией преступной сущности властей Украины.

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Его слова приводит ТАСС.

«Пострадавшие и, к сожалению, погибшие мирные люди стали жертвами этих абсолютно безумных преступных решений», — подчеркнул он.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску накануне, 20 декабря.

Хинштейн рассказал об энергоснабжении в Рыльске

Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.