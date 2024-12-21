Хинштейн прокомментировал обстрел Рыльска

Хинштейн назвал обстрел Рыльска бесчеловечным
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ракетный обстрел Рыльска демонстрацией преступной сущности властей Украины.
Его слова приводит ТАСС.
«Пострадавшие и, к сожалению, погибшие мирные люди стали жертвами этих абсолютно безумных преступных решений», — подчеркнул он.
Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску накануне, 20 декабря.
Хинштейн рассказал об энергоснабжении в Рыльске
Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.