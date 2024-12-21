Информация о гибели ребенка в Рыльске при атаке ВСУ не подтвердилась – Хинштейн

Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска в Курской области не подтвердилась, при атаке ВСУ погибли пять человек. Уточненные данные о жертвах удара привел в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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"Это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искреннее соболезную всем близким, родным, всем жителям Рыльска", – сообщил Хинштейн в видеообращении.

Кроме того, согласно уточненным данным, общее число пострадавших при атаке украинских войск составило 12 человек. Девять раненых находятся в областной больнице, у восьми из них повреждения легких, у одного – состояние средней тяжести.

Хинштейн добавил, что власти региона окажут местным жителям максимальную помощь.

Хинштейн сообщил о серьезных разрушениях в Рыльске после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области 20 декабря. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате атаки были повреждены ДК, ФОК, педагогический колледж, школа, пожарная часть, другие социальные объекты и частные дома. Кроме того, подача тепла временно приостановлена в 88 жилых домах из-за повреждения теплотрассы.

По факту обстрела следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.