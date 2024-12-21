Хинштейн опроверг фейки о массовых пожарах в Рыльске после атаки ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн опроверг распространяющиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о том, что в Рыльске якобы не могут потушить пожары, возникшие после ракетной атаки ВСУ.

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"Это абсолютно не соответствует действительности. Ни о каких массовых пожарах – речи нет и идти не может", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, в результате обстрела возгорание произошло только на двух объектах: на крыше Дома культуры и в здании педагогического колледжа.

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Пожар на крыше ДК площадью 70 квадратных метров был потушен 20 декабря в 18:48 по московскому времени. В колледже продолжается ликвидация возгорания, огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов". Угрозы распространения огня нет.

"Не сомневаюсь, что наши огнеборцы успешно справятся со всеми поставленными задачами", – заключил врио губернатора.

ВСУ нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. При этом они пытались повторно атаковать город. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате удара погибли шесть человек, включая ребенка. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС и окна в трех многоквартирных домах.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").