Небензя пообещал ответ на обстрел ВСУ Рыльска

Российский ответ на удар украинских войск по городу Рыльск в Курской области не заставит себя ждать. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред назвал данную атаку недвусмысленным шагом Киева в сторону эскалации.

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ВСУ нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. При этом они пытались повторно атаковать город. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате удара погибли шесть человек, включая ребенка. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС и окна в трех многоквартирных домах.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").