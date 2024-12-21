Небензя заявил, что ответ РФ на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Российский ответ на удар украинских войск по городу Рыльск в Курской области не заставит себя ждать. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Небензя пообещал ответ на обстрел ВСУ Рыльска
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"Наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставит себя ждать", – приводит ТАСС слова Небензи.

Постпред назвал данную атаку недвусмысленным шагом Киева в сторону эскалации.

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ВСУ нанесли удар по мирным целям в Рыльске 20 декабря. При этом они пытались повторно атаковать город. Российские силы ПВО смогли сбить несколько ракет, которые были выпущены из РСЗО HIMARS.

В результате удара погибли шесть человек, включая ребенка. Повреждены Дом культуры, здание начальной школы № 1, ОМК имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа, здание ЗАГС и окна в трех многоквартирных домах.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

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