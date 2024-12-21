Мирное урегулирование конфликта является самым страшным сценарием для украинского президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

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При таком сценарии Зеленскому придется идти на выборы и лишаться власти, так как, по некоторым данным, его поддержка среди местного населения составляет лишь 11%, указал Небензя. После этого украинскому лидеру придется отвечать за все преступления против своего народа.

Небензя сообщил, что мир для Зеленского является самым страшным сценарием

"Поэтому любых переговоров он боится как огня, отвергая одну за другой мирные инициативы, как на текущей неделе в случае с предложением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Президент Украины в данный момент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать российскую сторону на эскалацию.

"Потерявший легитимность бывший комик ради сохранения своей власти готов поставить на кон всю оказавшуюся у него в заложниках страну и пожертвовать всеми ее гражданами", – подчеркнул Небензя.

Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной, однако Киев отказывается от мирного урегулирования.

Украинская сторона также отказалась от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня на Рождество. Кроме того, в Будапеште предлагали провести между Москвой и Киевом масштабный обмен военнопленными.