Захарова пообещала поднять тему ударов по Рыльску на СБ ООН

Россия поднимет тему ударов ВСУ по городу Рыльск в Курской области на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 20 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску
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«РФ обязательно поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу», — сказала она.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск подвергся ракетному удару ВСУ. В результате атаки погибли шесть человек, включая ребенка, еще десять пострадали.