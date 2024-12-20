В МИД отреагировали на ракетный удар по Рыльску

Россия поднимет тему ударов ВСУ по городу Рыльск в Курской области на заседании Совбеза ООН, которое пройдет 20 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«РФ обязательно поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу», — сказала она.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск подвергся ракетному удару ВСУ. В результате атаки погибли шесть человек, включая ребенка, еще десять пострадали.