Путин: русскому миру объявлена война

Президент России Владимир Путин заявил, что русскому миру была объявлена война. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. По словам Путина, изначально об этом заявили в Госдуме, однако президент полностью согласен с этим заявлением.

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«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — заявил он.

Ранее Владимир Путин провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией.