Европейский союз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет», — написал он.

По его словам, за три года руководители ЕС так и не поняли, что их политика в отношении России не приносит результатов и является бесперспективной.

Все в мире уже убедились, что достичь критического ослабления России невозможно, отметил Пушков.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что если его встреча с Дональдом Трампом состоится, то им «будет о чём поговорить». Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о возможности диалога по Украине при участии избранного президента США, российский лидер подчеркнул, что Москва готова «и к переговорам, и к компромиссам».

Между тем ранее в окружении республиканца выступили с утверждением, что Трампу «под силу» урегулировать конфликт. Западные СМИ, в свою очередь, пишут, что у будущего главы Белого дома есть некий план, предусматривающий создание на Украине буферной зоны, патрулировать которую якобы будут европейские военные. Эксперты, в свою очередь, напоминают, что Трамп и его команда не обладают всей полнотой информации, чтобы принимать релевантные внешнеполитические решения.

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что если его встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится, то им «будет о чём поговорить».

«Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Д.Трампом, уверен, нам будет о чём поговорить», — сказал Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

По словам главы России, он готов к переговорам с Трампом «в любое время».

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду ко встрече, если он захочет этого», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского журналиста.

Кроме того, российский лидер прокомментировал возможность грядущего диалога с Киевом под эгидой Трампа, напомнив, что «политика и есть искусство компромисса».

«А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы», — сказал Владимир Путин.

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Команда избранного президента США Дональда Трампа предоставила три плана по урегулированию конфликта на Украине, которые предусматривают территориальные уступки киевского режима и отказ от членства в НАТО. Об этом 4 декабря сообщило агентство Reuters.

«Советники Трампа публично и в частных разговорах обсуждают предложения по завершению конфликта на Украине, предусматривающие территориальные уступки Киева Москве в обозримом будущем. Предложения трех главных советников имеют некоторые общие черты, которые включают снятие с повестки вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс», — говорится в материале.

По информации агентства, на данный момент существуют три плана: от будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла и кандидата на должность спецпосланника по украинскому конфликту Кита Келлога.

Отмечается, что план Вэнса включает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной, получение украинской стороной суверенитета и гарантии, что страна не вступит в НАТО.

Гренелл, в свою очередь, предлагает создать на востоке Украины автономные зоны, а также считает, что членство страны в альянсе «не отвечает интересам Соединенных Штатов».

План Келлога подразумевает прекращение огня и последующую заморозку конфликта по линии фронта.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа предложило остановить боевые действия на Украине по линии фронта и создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения. Также сообщалось, что Украина откажется от вступления в НАТО, но взамен получит много оружия, что, по задумке, должно стать сдерживающим фактором для России.

Предложения России по урегулированию конфликта на Украина исходят от реалий. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Если господин Келлог будет опираться на здравый смысл, ему просто придется работать по тому набору идей, который предложили мы. Они идут от жизни, от реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов", — сказал он.

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Евросовет пересмотрит формулировку о победе Украины в собственном заявлении. Сообщение было размещено на сайте ЕС.

Politico отмечает, что там было написано: Украина «должна победить в этой войне». Однако представитель совета назвал это ошибкой и сказал, что ее исправят.

В заключении от 19 декабря отмечалось, что РФ не должна «одержать верх».

«Это контрастирует с утверждениями главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Украина должна победить: кажется, лидеры ЕС не могут себя заставить зайти так далеко», — подчеркивает издание.

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Один из вопросов будущего процесса переговоров по мирному урегулированию конфликта — на каком этапе Украина будет вовлечена в этот процесс. Об этом пишет британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в материале для Foreign Policy (FP).

По его словам, в переговорах должны участвовать три стороны: Украина, Россия и США, однако на начальном этапе диалог должен вестись между Москвой и Вашингтоном. Ливен полагает, что Украина не сможет поднять на переговорах все вопросы, которые ее интересуют.

Также, считает эксперт, вопрос о том, какие гарантии безопасности от стран Запада получит Киев, не зависит от его воли. Кроме того, участие Киева на ранних этапах переговоров может сделать их невозможными, указывает Ливен.

«Поскольку этот процесс будет настолько сложным, печальная, но неизбежная правда может заключаться в том, что если Украина примет участие в переговорах с самого начала, то прогресс в урегулировании станет совершенно невозможным. Любой предполагаемый компромисс немедленно станет достоянием гласности и вызовет бурю протеста в Европе, на Украине, в конгрессе США, в американских СМИ», — пишет политолог.

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова способно осложнить следующему президенту США Дональду Трампу попытки содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал во вторник ТАСС американский эксперт, попросивший не называть его имени.

"Убийство генерал-лейтенанта Кириллова, вероятно, повлечет за собой ответ России <...>. А это может привести к новой волне эскалации, еще более осложнить усилия следующей администрации [США], направленные на урегулирование [конфликта] путем переговоров", - полагает политолог.

"Неясно, выскажется ли избранный президент [США Дональд Трамп] напрямую об этом инциденте. Тем не менее из его недавних комментариев об ударах [американскими баллистическими ракетами] ATACMS вглубь России следовало, что он выступает против действий, способных привести к [дальнейшему] обострению напряженности между Россией и Украиной в преддверии потенциальных переговоров о мире", - заявил аналитик.

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