Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно перестать «скулить» о перемирии, отвергая реальные планы по урегулированию продолжающегося конфликта.

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Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул он, говоря о словах президента Украины о невозможности для Киева быть в состоянии замороженного конфликта после потенциального перемирия с Москвой.

По словам Шеремета, реальные планы решения конфликта исходят от государств, которые адекватно оценивают складывающуюся международно-политическую обстановку.

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Зеленскому не нужно прекращение боевых действий, считает депутат, поскольку так он лишится поддержки Запада и в противном случае украинский лидер будет вынужден объявить о президентских выборах.

До этого, как отмечал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Зеленский осознает, что ему невозможно легализоваться на посту президента страны, поэтому делает ставки на войну.