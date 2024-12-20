Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского не скулить о перемирии
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно перестать «скулить» о перемирии, отвергая реальные планы по урегулированию продолжающегося конфликта.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Зеленскому пора прекратить скулить о перемирии, параллельно выдвигая безумные ультиматумы к России и отвергая реальные планы урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул он, говоря о словах президента Украины о невозможности для Киева быть в состоянии замороженного конфликта после потенциального перемирия с Москвой.
По словам Шеремета, реальные планы решения конфликта исходят от государств, которые адекватно оценивают складывающуюся международно-политическую обстановку.
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Зеленскому не нужно прекращение боевых действий, считает депутат, поскольку так он лишится поддержки Запада и в противном случае украинский лидер будет вынужден объявить о президентских выборах.
До этого, как отмечал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Зеленский осознает, что ему невозможно легализоваться на посту президента страны, поэтому делает ставки на войну.