Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для достижения прочного мира к власти на Украине должны прийти легитимные политики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского. Путин отметил, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продлевать полномочия президента - даже в условиях военного положения.

Президент РФ подчеркнул, что по украинским законам продлить можно полномочия лишь одного органа власти - Верховной Рады. Путин отметил, что многие органы власти на Украине формируются первым лицом. Если само первое лицо нелегитимно, то назначенные им люди тоже теряет свою легитимность.

«Когда разговоры заходят о переговорах, правильно начать с вопроса: а с кем?! Вчера Путин подчеркнул, что полномочия Зеленского давно закончились. Страну представлять он не может <…> На сегодняшний день на Украине нет легитимного главы государства. Приказы вооружённым силам отдаёт человек, захвативший власть», - написал Володин.

Он подчеркнул, что Украине необходимо провести выборы, чтобы назначить легитимного лидера. Спикер Думы указал, что США и ЕС игнорируют вопрос легитимности власти в стране, так как «самому Байдену остался месяц», а Франция и Германия столкнулись с политическими кризисами.

«Всем им Зеленский нужен лишь для одного - скрыть их преступления на Украине», - заявил Володин.

Он добавил, что для прочного мира к власти на Украине и в странах, ставших ее союзниками, должны прийти легитимные и ответственные политики. Новые лидеры должны «всецело отдавать отчет своим действиям».