Захарова прокомментировала введение США санкций против «Северных потоков»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новые американские санкции против «Северного потока-2», подчеркнув, что дело о диверсии на газопроводе до сих пор не раскрыто. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

19 декабря власти США ввели новые санкции против участников проекта «Северный поток-2». Ограничительные меры распространились на несколько организаций, участвовавших в строительстве газопровода, а также на нескольких владельцев судов. В санкционный список вошли в том числе российские компании, предоставляющие морские и водные транспортные услуги.

«Вы, наверное, подумали, что они нашли диверсантов? <…> Но нет. Санкции вводятся не в отношении тех, кто уничтожил проект, а в отношении тех, кто в нем участвует», - написала Захарова.

В Госдепартаменте подчеркнули, что это решение было принято уходящей администрацией США, а «после 12 часов дня 20 января следующая администрация может высказать свою точку зрения». Представитель МИД назвала это «надругательством над здравым смыслом».

По ее словам, санкции по проекту Nord Stream необходимо ввести против Джо Байдена, призывавшего к уничтожению проекта. Захарова добавила, что с момента диверсии на «Северных потоках» не было представлено «ни одной публичной адекватной версии» случившегося.