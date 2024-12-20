МИД РФ рассказали об угрозах властей стран Прибалтики россиянам

Власти Украины и прибалтийских стран - Литвы, Латвии, Эстонии - вывели русофобию на запредельный уровень и угрожают массовой депортацией русскоязычных жителей.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвященном публикации доклада о нарушении прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах.

"Больше всех в русофобии "преуспели" власти Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, которые вывели на запредельный по цинизму уровень свою деятельность по вытравливанию русского языка из всей образовательной системы, ограничивая тем самым право своих жителей (в том числе и граждан) на получение образования на родном языке. Кроме того, сохраняется угроза массовой депортации русскоязычных жителей властями прибалтийских государств: первые попытки с их стороны таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства уже зафиксированы", - отметили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что эти противоправные действия затронули несколько тысяч человек, в том числе лиц преклонного возраста. Как указали в МИД, власти Финляндии и Молдавии также ограничивают обучение на русском языке и вводят различные запреты, пытаясь таким образом "догнать лидеров русофобии". При этом в Польше, Прибалтике, на Украине и ряде других государств интенсивно продолжается борьба с памятниками и мемориалами советским героям.

В МИД РФ также отметили, что факты дискриминации и преследования россиян часто остаются без внимания со стороны официального руководства стран и международных правозащитных механизмов, в следствие чего лица, столкнувшиеся с дискриминационным отношением, далеко не всегда сообщают об этом.