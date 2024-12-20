В Кремле рассказали об ответах на удары вглубь России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия дает ответы на удары вглубь своей территории, как и предупреждал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

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Российские военные в ответ на атаку ВСУ по комбинату в Ростовской области нанесли групповой удар по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), киевскому конструкторскому бюро «Луч» и по позициям зенитного ракетного комплекса Patriot. Сообщение об этом в Минобороны РФ опубликовали 20 декабря.

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Военные отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.