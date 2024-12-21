В Кремле объяснили предложение Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником»

Предложение президента России Владимира Путина о технологической дуэли с Западом было ответом на утверждения об уязвимости гиперзвуковых ракет «Орешник». Это объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это был ответ на вопрос. А вопрос был о том, что эксперты западные утверждают о том, что у этой системы вооружений есть уязвимости», — сказал он.

Песков рассказал про стреляющие по России американские ракеты

19 декабря российский лидер заявил, что дуэль западных систем ПРО с «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте. Он добавил, что Запад может подключить и системы противоракетной обороны, находящиеся в Румынии и в Польше.