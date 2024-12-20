Захарова ответила на возмущение Запада из-за слов Путина о «дуэли»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе возмущаются из-за слов президента РФ Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником», но не видят проблемы в обсуждении ударов вглубь России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В ходе своей ежегодной пресс-конференции Путин высказался об одной из новейших российских ракет - «Орешнике», подчеркнув, что шансов сбить ее нет ни у одной страны. Президент РФ добавил, что не верящие в это западные эксперты могут обратиться к своим политикам с предложением устроить «высокотехнологичную дуэль ХХI века».

В рамках такой «дуэли» западные страны могут сами выбрать объект для поражения «Орешником», сосредоточить там свои силы ПВО и ПРО, а Россия нанесет удар по этой цели. Путин подчеркнул, что Россия к такому эксперименту готова.

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Захарова рассказала об увиденных ею откликах на заявления Путина. Она отметила, что западная общественность «ошарашена» словами российского президента.

«Раздаются заявления «как так можно», «это недопустимо»… Да ладно? Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в этих странах в обморок от подобных заявлений», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что никто не вспоминает закон, международное право, гуманность и права человека, обсуждая удары по РФ. Представитель МИД подчеркнула, что риторика о «нанесении России стратегического поражения» укоренилась в менталитете правительств стран НАТО.