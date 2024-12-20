Совфед одобрил ужесточение наказания за вооруженный мятеж

Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж. Об этом сообщает РИА Новости.

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Инициатива вносит изменения в УК РФ. Согласно ей, организация мятежа или руководство им для насильственного изменения конституционного строя РФ повлекут уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы до 2 лет. В текущей редакции такое преступление наказывается тюремным заключением на срок от 12 до 20 лет. Участие в мятеже повлечет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с аналогичным ограничением свободы.

Если организация мятежа повлекла за собой смерть человека и иные тяжкие последствия, то наказание составит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей, или в размере дохода за период от 2 до 5 лет и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, или же пожизненным лишением свободы.

Кроме того, принятый документ вводит уголовную ответственность для иностранцев за помощь противнику в деятельности, которая направлена против безопасности государства. Наказание — до 15 лет тюрьмы. При этом избежать наказания можно, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.