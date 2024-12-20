Заявления Владимира Зеленского, которыми он по сути оскорбил избранного президента США Дональда Трампа, резко контрастируют с уверенностью и спокойствием российского лидера Владимира Путина и «освобождают от необходимости соблюдать приличия». Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что лидер большой страны должен быть предельно вежливым и корректным и именно это накануне в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин. А вот Владимир Зеленский «решил показать свою крутость в публичных оскорблениях», констатировал он.

«Оскорбления – средний палец, который [Зеленский] показал… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие», - заметил Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России уверен, что подобная риторика «освобождает от необходимости соблюдать приличия», и высказал мнение, что Зеленский «долго не удержится в кресле» и его ждет незавидная судьба «слитого» историей политика.

Зеленский панибратски отозвался о Трампе

Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе панибратски отозвался об избранном президенте США Дональде Трампе, назвав его по имени. При этом он оскорбительно ответил на идею президента России Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». А затем украинский политик использовал матерное ругательство, комментируя пресс-конференцию Владимира Путина в своих соцсетях.