В Госдуме сделали заявление о ядерном оружии

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» не сможет стать полноценной заменой ядерного оружия, от которого мир не готов отказаться. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник.

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По его словам, «Орешник» мог бы стать оружием неядерного стратегического сдерживания, но это не альтернатива ядерному оружию.

«У ядерного оружия много поражающих факторов, включая заражение местности. У «Орешника», разумеется, такого нет», — сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что для мира был бы полезен полный отказ от ядерного оружия, по крайней мере, в пользу ракет, подобных «Орешнику». При этом политик считает, что невозможно в видимой перспективе.

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Он также отметил, что отказ от ядерного оружия это является предметом договора между Россией и Западом.

«Пока, мне кажется, возможностей для этого нет, а «Орешник» не станет полноценной альтернативой. Когда-нибудь — возможно, но не сегодня», — добавил депутат.

16 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%, потенциал и сбалансированное развитие этих сил будет поддерживаться. По его словам, Российская Федерация сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием.