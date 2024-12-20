МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

Предложения будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по Украине не носят официальный характер.

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С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мониторим все то, что публикуется, произносится, размещается в соцсетях лицами, которые со временем займут ответственные должности в следующей администрации США. Но статуса и какого-то официального характера эти сигналы не имеют», — подчеркнул российский дипломат.

Рябков обещал «капать на мозги» Трампу по одной причине

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа и будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что сейчас Россия и Украина полностью готовы к переговорам.