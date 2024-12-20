В МИД заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Россия учитывает в своем военном планировании то, что Североатлантический альянс ведет подготовку к войне, и призывает «не доводить ситуацию до такого рода экспериментов». Об этом заявил в интервью «Комсомольской правде» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат обратил внимание на то, что Россия объявлена НАТО «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности», при этом общий курс альянса направлен на наращивание военного контингента у российских границ.

«Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России, учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования», - заявил Грушко.

Путин: с Россией фактически воюют все страны НАТО

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «в интересах всех не доводить ситуацию до такого рода экспериментов».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс продолжит укреплять восточный фланг у границ с РФ, размещая дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию, а также истребители 5-го поколения. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине.