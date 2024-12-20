Пушков одной фразой оценил планы Орбана блокировать санкции против РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции ЕС против России до инаугурации Трампа.

«Фактор Орбана: и один в поле воин», — написал Пушков.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что Венгрия примет решение о продлении санкций против России только после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Согласно существующему порядку, Европейский Союз ввел 15 пакетов санкций против России, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Очередное продление должно быть принято до конца января 2025 года, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Орбан отказался продлевать санкции против РФ до инаугурации Трампа

Орбан сообщил европейским лидерам, что он намерен сначала дождаться инаугурации Трампа, и только затем он примет решение о возможном продлении санкций против России.