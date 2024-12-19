Коммунистов возмутил один заданный Путину вопрос

В КПРФ назвали диверсией вопрос Путину о захоронении Ленина
Вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея является провокацией и диверсией.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил пресс-секретарь КПРФ, депутат нижней палаты парламента РФ Александр Ющенко. По его мнению, это борьба с русским наследием, которой также занимаются власти Украины для раскола российского общества.
«К такого рода вопросам я отношусь исключительно как к провокациям, – почеркнул он. – Они уже доказаны своей абсолютной деятельностью на территории Украины, когда там начали бороться с Лениным и закончили – с РПЦ и с культурным наследием всего нашего русского мира».
Парламентарий также отметил, что люди, задающие такие вопросы, следуют примеру Украины. Во времена, когда нужно сплачивать русское общество, такое поведение не просто недопустимо, а является диверсией, – добавил Ющенко.
Путин высказался о захоронении тела Ленина
По его мнению, некоторые люди не понимают, что продолжают топтать эту дорожку такими вопросами, которые поднимаются регулярно.
«Это провокация, и президент правильно сказал, что это чувствительный вопрос. Мы сейчас говорим о сплочении общества, а такого рода вопросы говорят о разобщении общества. Это в нынешних условиях не просто провокация, а диверсия в угоду нашим вражеским противникам, — заключил парламентарий.