Лавров заявил о бессмысленности предъявления России ультиматумов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой дипведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом указал на бессмысленность предъявления Москве ультиматумов по урегулированию на Украине. Заявление главы МИД опубликовано на официальном сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что беседа состоялась 18 декабря по инициативе швейцарской стороны.

Стороны обсудили ситуацию в ОБСЕ и пути недопущения дальнейшей деградации Организации. Лавров констатировал необходимость строгого соблюдения основополагающего правила консенсуса, если ОБСЕ хочет сохраниться как подлинно общеевропейский форум, пояснили дипломаты.

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Собеседники также обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Глава МИД подробно разъяснил российскую позицию по урегулированию ситуации, отметил недопустимость расширения НАТО на восток.

«В свете попыток Берна продвигать идею урегулирования, опирающуюся на «формулу В.Зеленского» с российской стороны указано на абсолютную бессмысленность расчетов на предъявление Москве каких-либо кулуарно согласованных Западом и Киевом ультиматумов по разрешению украинского кризиса», — разъяснили дипломаты.

Сергей Лавров напомнил собеседнику о Декларации 1970 г. о принципах международного права, в которой закреплено, что принцип уважения территориальной целостности применим только к государствам, соблюдающим принцип равноправия и самоопределения народов, отметили в МИД.