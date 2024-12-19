Президент Узбекистана позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

«Мирзиеев выразил искренние соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», — говорится в тексте.

По итогам разговора Мирзиеев и Путин договорились продолжить сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму и подтвердили стремление и дальше развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям.