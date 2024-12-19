Раскрыт процент реализации послания Путина Федеральному собранию

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию на данный момент реализовано на 84,3 процента. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

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«Мы уделяем большое внимание реализации послания, понимая, что от него зависит решение ключевых задач развития страны», — заявил Володин во время встречи с российским лидером в режиме видеоконференцсвязи.

На сегодняшний день, уточнил он, реализовано 75 пунктов из 89. «Работа продолжается», — подытожил он.

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Ранее стало известно, что Путин выступит с новым посланием Федеральному собранию в 2025 году. Пресс-секретарь главы государства отметил при этом, что точной даты пока нет. «Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянут во времени», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что традиционно послание оглашают в конце зимы или весной.